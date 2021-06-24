Император Японии обеспокоен риском всплеска Covid-19 из-за Олимпиады

Император Японии Нарухито беспокоится, что проведение летних Олимпийских Игр в Токио вызовет новую вспышку коронавируса. В этом он разделяет мнение японского общества, сообщили в Управления имперского двора.

«На фоне встревоженных высказываний общественности император обеспокоен, что проведение Олимпиады может привести к росту инфекции», – цитирует представителя двора Kyodo.

Как сообщал «Новый День», на западе Японии врачи выявили новую мутацию коронавируса, которая произошла от британского штамма. Новый вариант Covid-19 быстро распространяется и несет высокий риск осложнений.

Ранее японские врачи призвали организаторов Олимпиады отменить мероприятие в Токио. Опубликованную ими петицию подписали уже 432 666 человек.

Планируется, что Олимпийские Игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа без иностранных болельщиков и с полупустыми трибунами. Разрешенный максимум зрителей на спортивны объектах – 10 тыс. человек.

Токио, Наталья Рязанова

Токио. Другие новости 24.06.21

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