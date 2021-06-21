На Олимпиаду в Токио допустят только 10 тыс. зрителей

Власти Японии и Международный олимпийский комитет установили лимит зрителей на летних Олимпийски играх в Токио. На трибунах смогут сидеть не более 10 тыс. человек, сообщает NHK.

Организаторы Олимпиады установили ограничение для всех олимпийских объектов, куда будут допущены зрители. Заполненность трибун не должна превышать 50%. Ограничения для иностранцев не отменили, и на Играх смогут присутствовать только жители Японии.

В олимпийской деревне также предусмотрены условия для соблюдения социальной дистанции, сообщает Global times. Между тренажерами установили перегородки, в общественных местах уменьшили число сидячих мест, и везде расставили средства для дезинфекции рук.

Напомним, японские врачи просили организаторов отменить Олимпиаду в связи с эпидобстановкой и даже пригрозили появлением нового штамма коронавируса. Опубликованную ими петицию об отмене Игр на 21 июня подписали 429 582 человека.

Открытие Олимпийских игр состоится 23 июля, а закончатся они 8 августа.

Токио, Наталья Рязанова

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