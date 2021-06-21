Спортсменам на Олимпиаде раздадут 160 тысяч презервативов, но запретят их использовать

На Олимпиаде, которая пройдет в Токио, спортсменам раздадут 160 тысяч презервативов. При этом средства защиты нельзя будет использовать из-за коронавируса. Об этом сообщает The Guardian.

Все участники Олимпийских игр будут обязаны соблюдать социальную дистанцию. Нарушение этого правила грозит внушительными штрафами. Соответственно, секс также попадает под запрет.

Организаторы не стали отказываться от традиции по раздаче презервативов, но использовать их разрешается только в качестве сувениров. Атлетам предлагают забрать резиновые изделия с собой домой.

Ранее власти Японии и Международный олимпийский комитет установили лимит зрителей на летних Олимпийских играх в Токио. На трибунах смогут сидеть не более 10 тысяч человек. Открытие Олимпиады состоится 23 июля, а закончится она 8 августа.

Токио, Зоя Осколкова

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