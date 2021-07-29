Актер Владимир Стеклов попал в больницу с ковидом

У народного артиста России Владимира Стеклова выявили коронавирус. 73-летний актер госпитализирован в больницу имени Филатова, сообщает телеграм-канад Mash.

По его данным, врачи обнаружили у Стеклова 50%-е поражение легких. В настоящее время состояние пациента оценивается как средней тяжести.

Позднее представитель артиста подтвердила его госпитализацию, сообщив лишь, что Стеклова увезли в больницу на скорой помощи, передает РИА «Новости».

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 29.07.21

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