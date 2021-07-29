Смертность на пике: 799 летальных исходов от Covid-19 за сутки

За последние 27 часа в России зарегистрировали 799 летальных исходов от коронавируса. Суточная заболеваемость тоже увеличилась по сравнению с предыдущим днем: 23 270 новых случая (накануне 22 420).

«За сутки в России выявлено 23 270 случаев Covid-19 в 85 регионах. Всего в стране нарастающим итогом выявлено 6 218 502 человека», – говорится в сообщении оперштаба по борьбе с коронавирусом.

С начала эпидемии в стране умерли 156 977 человек.

Суточный прирост снова увеличился в обеих столицах: 3356 новых случаев Covid-19 в Москве, 1925 – в Санкт-Петербурге. Почти на тысячу новых больных меньше выявили в Подмосковье по сравнению с предыдущим днем – 1325 вместо 1449. Нижегородская (537 новых больных) и Свердловская области (499) по-прежнему сохраняют позиции в пятерке антилидеров по заболеваемости Covid-19.

На 29 июля не осталось регионов, где зарегистрировали менее 10 новых больных коронавирусом. На Чукотке и в Ненецком АО – по 11 случаев за сутки, в Магаданской области – 30, в Еврейской АО – 39, в Татарстане – 52.

«За последние сутки в России в связи с выздоровлением от коронавирусной инфекции выписано 20 834 человека. Всего число выздоровевших пациентов увеличилось до 5 568 363», – добавили в оперштабе.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 29.07.21

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