В России не снижается прирост заболевших Covid-19: снова больше 23 тыс. новых случаев

В России за минувшие сутки выявлено 23 564 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах – это на 1,3% больше, чем днем ранее (23 270), следует из данных оперативного штаба по борьбе с инфекцией. У 8,5% новых заболевших не было никакой симптоматики. Общее число подтвержденных случаев Covid-19 в стране достигло 6 242 066.

По числу новых случаев инфицирования лидерство сохраняет Москва, где за сутки заболел 3 481 человек. На втором месте – Санк-Петербург (+1916), на третьем – Московская области (+1453). Еще в двух регионах – Нижегородской и Свердловской областях – суточная выявляемость ковида выше отметки в 500 случаев. В первой зарегистрировано 535 новых случаев, во второй – 507.

Наименьшие темпы суточного прироста заболеваемости фиксируются в Орловской области – 0,2%, Татарстане – 0,22% и Москве – 0,23%.

За последние 24 часа в России зарегистрировано 794 случаев смерти от коронавируса (накануне – 799). Всего от последствий ковида в стране умер 157 771 человек. Больше всего новых летальных случаев зафиксировано в Москве (76), Санкт-Петербурге (67), Подмосковье (31), а также в Краснодарском крае (31) и Нижегородской области (28).

За сутки выздоровели 20 485 пациентов, а за все время пандемии – 5 588 848.

По данным Роспотребнадзора, за весь период эпидемии в стране проведено свыше 164,7 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 547 тыс. – за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 1 224 590 человек.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 30.07.21

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