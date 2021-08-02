«Лямбда»-штамм шагает по Европе: мутацию коронавируса из Перу нашли в Норвегии

Впервые в Норвегии зарегистрирован случай инфицирования потенциально очень заразным штаммом коронавируса «лямбда», распространенным в Южной Америке. Об этом сообщает норвежский телеканал TV2, ссылаясь на Национальный институт общественного здравоохранения.

Новая разновидность коронавируса была выявлена в течение последних четырех неделе, отметили в институте, но не уточнили, когда и где в стране он был обнаружен.

«В Норвегии может быть больше случаев (заражения «лямбда»-штаммом», – прим. ред.), но в целом это маловероятно», – говорит главный врач Национального института общественного здравоохранения Пребен Аавитсланд. В институте не верят, что новый вариант закрепится в Норвегии. По мнению специалиста, новый штамм вряд ли сможет превзойти вариант «дельта», который сейчас доминирует в стране.

«Лямбда»-штамм был впервые обнаружен в Перу в августе 2020 года. Он также распространился в Чили, Эквадоре и Аргентине, а также в ряде европейских стран, включая Швецию, Данию, Испанию, Францию, Германию и Великобританию. В конце июня Агентство общественного здравоохранения Англии сообщило, что в Соединенном Королевстве наблюдается рост числа зараженных лямбда-штаммом.

Согласно глобальной базе данных GISAD, «лямбда»-штамм сейчас зарегистрирован более чем в 40 странах.

Основные симптомы нового варианта – высокая температура, непрерывный кашель, а также потеря или изменение обоняния и вкуса.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) относит вариант «лямбда» к категории представляющих интерес.

Ранее российский эксперт назвал эту мутацию Covid-19 самой «злой» из всех зарегистрированных, отметив, что она более устойчива и заразна. Впрочем, другие ученые отмечают, что данная мутация еще недостаточно изучена.

Осло, Наталья Петрова

Осло. Другие новости 02.08.21

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