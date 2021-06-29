Иммунолог назвал лямбда-штамм самым «злым» вариантом Covid-19

Вариант «лямбда» коронавируса более устойчив и заразен, чем известные штаммы, заявил врач-иммунолог Владислав Жемчугов. Он назвал эту мутацию Covid-19 самой «злой» из всех зарегистрированных.

«Он изменяется, подстраивается под меняющиеся внешние условия. Он более приспособлен, более устойчив, более заразен, более способен распространяться по миру», – сказал специалист в эфире «Радио 1».

По мнению Жемчугова, лямбда-штамм будет активнее действовать на всех, у кого нет антител, естественных или после прививки. Со временем он может стать основной разновидностью коронавируса, заражающей людей.

«Новая конструкция даёт этому коронавирусу преимущество в размножении. Он начинает распространяться и вытеснять предыдущие. Думаю, что коронавирус «лямбда» постепенно вытеснит «дельту», – добавил иммунолог.

Напомним, впервые лямбда-штамм зарегистрировал в конце прошлого года в Перу, Чили, Эквадоре и Аргентине. Накануне специалисты Великобритании заявили, что в стране растет число зараженных этой разновидностью Covid-19. Ученые выявили «лямбды» несколько мутаций, которые повышают его заразность.

Москва, Наталья Рязанова

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