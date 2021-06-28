В Европе растет заболеваемость лямбда-штаммом коронавируса

В Великобритании наблюдается рост числа зараженных лямбда-штаммом коронавируса, распространенным в Южной Америке. Об этом сообщило Агентство общественного здравоохранения Англии.

Новый вариант патогена выявили в конце прошлого года в Перу, Чили, Эквадоре и Аргентине, передает газета Express. Вирус имеет несколько мутаций, которые влияют на степень заразности. При этом ученым пока не хватает сведений, чтобы понять, провоцирует ли лямбда-штамм более тяжелое течение болезни и эффективны ли против него вакцины.

Основные симптомы нового варианта – высокая температура, непрерывный кашель, а также потеря или изменение обоняния и вкуса.

Ранее Всемирная организация здравоохранения назвала четыре самые опасные мутации коронавируса: штаммы «альфа» (британский), «бета» (южноафриканский), «гамма» (бразильский) и «дельта» (индийский). Их отличает более высокая заразность, а последний еще и продолжает мутировать.

Лондон, Зоя Осколкова

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