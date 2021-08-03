В России наметился спад заболеваемости Covid-19, но смертность остается высокой

Суточный прирост заболевших коронавирусом в России составил 22 010 человек. Новые случаи заражения выявлены во всех 85 регионах, у 8,2% заболевших коронавирусная инфекция протекает без симптомов, сообщает оперативный штаб по борьбе с Covid-19. Количество инфицированных за минувшие сутки оказалось на 6,37% меньше, чем днем ранее, когда оперштаб отчитался о 23 508 заболевших. Общее число зарегистрированных в стране случаев коронавируса достигло 6 334 195.

Больше всего новых заболевших по-прежнему выявляют в Москве (+1952), Санкт-Петербурге (+1910) и в Подмосковье (+1540). Между тем в российской столице впервые с 28 апреля подтверждено меньше 2 тыс. случаев ковида за сутки.

Еще в двух регионах – Нижегородской и Свердловской областях – суточный прирост заразившихся сохраняется на отметке выше 500. За последние 24 часа число заболевших в этих субъектах выросло на 547 и 519 соответственно.

Наименьшие темпы прироста заболеваемости Covid-19 за сутки отмечены в Республике Алтай – 0,12%, Москве – 0,13% и в Татарстане – 0,2%. В целом по России этот показатель опустился до 0,35%.

За минувший день в России умерли 788 заболевших ковидом (накануне – 785). Общее число смертей от коронавируса выросло до 160 925.

Самая высокая суточная смертность пациентов с коронавирусом вновь зафиксирована в Москве, где умер 71 человек. В Санкт-Петербурге скончались 55 заболевших, в Краснодарском крае – 33.

За сутки выздоровели 18 963 человека, всего за все время пандемии – 5 659 746.

По информации Роспотребнадзора, за весь период эпидемии проведено свыше 166,5 млн лабораторных исследований на новый коронавирус, в том числе 311 тыс. – за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 1 239 486 человек.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 03.08.21

В Свердловской области впервые больше 400 ковидных пациентов на ИВЛ. / Выше 90% остается эффективность российских вакцин от новых штаммов Covid-19. / В Крыму от ковида умерли еще 14 человек. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»