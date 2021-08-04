В России за сутки выявили еще более 22,5 тыс. заболевших Covid-19

В России второй день подряд суточный прирост заболевших коронавирусом остается ниже отметки 23 тысячи. По данным оперштаба по борьбе с инфекцией, за минувший день в стране выявлено 22 589 случаев заражения в 85 регионах (накануне – 22 010), у 9,1% из них Covid-19 протекает бессимптомно. За сутки зарегистрировано 790 новых смертей от ковида – это на два летальных случая больше, чем днем ранее. Всего на сегодняшний день в РФ выявлено 6 356 784 случая коронавируса, скончались 161 715 заболевших.

Топ-5 регионов – лидеров по числу новых случаев Covid-19 остается неизменным. В Москве количество заболевших за сутки выросло на 2502, в Санкт-Петербурге – на 1906, в Подмосковье – на 1517. В Нижегородской и Свердловской областях выявлено 544 и 511 новых случаев заражения соответственно.

Надо отметить, что в российской столице наблюдается наименьший темп прироста суточной заболеваемости среди регионов – 0,17%. В целом по России этот показатель составляет 0,36%.

За минувший день в России полностью выздоровели 20 096 пациентов с ковидом, а за весь период – 5 679 842.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в стране проведено свыше 166,9 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе за последние сутки – 389 тыс. Под медицинским наблюдением остаются 1 261 514 человек.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 04.08.21

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