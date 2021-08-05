Врачам в красных зонах ковидариев разрешили снять противочумные костюмы

Роспотребнадзор разрешил врачам в ковидариях носить медицинские или хирургические халаты вместо противочумных костюмов. Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал это прекрасной новостью.

Роспотребнадзор ослабил требования к одежде медиков в красных зонах больниц. Желающие могут оставаться в защитных комбинезонах, но могут и носить удлиненные хирургические халаты или медхалаты с длинным рукавом. Для защиты органов дыхания можно надевать респираторы, лицевые щитки и медицинские маски в зависимости от условий работы.

Проценко поддержал это решение и отметил, что в нынешней форме одежды «безумно сложно работать летом». И утилизировать костюмы тоже проблематично.

«На старте пандемии казалось, что альтернативы быть не может. Накопленный опыт говорит о том, что можно соблюсти разумный баланс, защитить врачей от вируса, не осложняя жизнь. Роспотребнадзор нас услышал, наши предложения были приняты», – цитирует его ТАСС.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 05.08.21

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