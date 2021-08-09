Прирост заболевших Covid-19 в России за сутки составил 22 160 человек

В России за сутки зарегистрировано 22 160 случаев заражения коронавирусной инфекцией во всех регионах, сообщает оперативный штаб по борьбе с Covid-19. Это на 706 случаев, или на 3,1% меньше, чем днем ранее (22 866 новых заразившихся). Общее число заболевших в стране достигло 6 469 910.

При этом показатель суточной смертности от ковида снижается второй день подряд. За последние 24 часа зафиксировано 769 летальных исходов, тогда как накануне – 787 новых смертей. За весь период пандемии в России от коронавируса умерли 165 650 человек.

Пятерка регионов-лидеров по новым случаям Covid-19 остается прежней. На первом месте Москва с 2150 заболевшими за сутки, далее идут Санкт-Петербурге (+1895), Подмосковье (+1487), Нижегородская (+539) и Свердловская (+522) области.

Российская столица при этом демонстрирует наименьшие темпы прироста заболеваемости – 0,14%. Второе и третье место по этому показателю заняли Республика Алтай – 0,16% и Татарстан – 0,21%. В целом по России темпы суточного прироста заболевших опустились до 0,34%.

По количеству новых смертей от коронавируса печального лидерство остается у Москвы и Санкт-Петербурга, где за последние сутки зафиксировано 59 и 40 летальных случаев соответственно. Высокая ковидная смертность также отмечена в Пермской крае, где за сутки зарегистрировано 38 смертей.

За минувший день в России полностью выздоровели 14 474 пациента с коронавирусом, за весь период эпидемии – 5 769 981.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 09.08.21

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