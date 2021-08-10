В России – менее 22 тыс. заболевших Covid-19 за сутки, число смертей снова близко к пику

В России за минувший день выявлено 21 378 новых случаев заражения коронавирусом во всех 85 регионах (накануне – 22 160), сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Суточный прирост заразившихся оказался меньше 22 тыс. человек впервые с 30 июня. На фоне небольшого спада заболеваемости показатель смертности от Covid-19 продолжается держаться вблизи пиковых значений – 792 новых летальных исходов против 769 сутками ранее.

По данным оперативного штаба, у 7,2% новых заболевших коронавирусная инфекция протекает бессимптомно. Всего в стране зарегистрировано 6 491 288 случаев коронавируса, скончались 166 442 заболевших.

Больше всего новых инфицированных выявлено в Санкт-Петербурге – 1811. По этому показателю Северная столица впервые с февраля этого года обогнала Москву, где ковидом за сутки заболели 1639 человек. При этом суточный прирост заразившихся в российской столице оказался минимальным с 7 апреля. В топ-5 регионов-лидеров по числу новых заболевших также вошли Московская (+1309), Нижегородская (+537) и Свердловская (+518) области.

Надо отметить, что в Москве отмечены наименьшие среди регионов РФ темпы суточного прироста заболеваемости Covid-19 – 0,11%. Далее идут Чукотка – 0,16% и Татарстан – 0,2%. В целом по России этот показатель снизился до 0,33%.

В то же время в российской столице за сутки зарегистрировано наибольшее число новых смертей от коронавируса – 61. В Санкт-Петербурге зафиксировано 49 новых летальных исходов. В число лидеров по суточной смертности пациентов с ковидом также попал Краснодарский край, где умерли 33 человека.

За прошедший день полностью победили коронавирусную инфекцию 18 729 человек, а за всё время пандемии – 5 788 710 человек.

По информации Роспотребнадзора, за весь период эпидемии в стране проведено свыше 169,7 млн лабораторных исследований на новый коронавирус, в том числе 304 тыс. – за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 1 258 526 человек.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 10.08.21

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