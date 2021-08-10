Вирусолог спрогнозировал новый всплеск заболеваемости Covid-19 в России

Несмотря на заметное снижение заболеваемости коронавирусом в Москве и ряде других регионах, где наблюдаются высокие темпы вакцинации, эпидситуация еще далека от контроля. Об этом заявил врач-вирусолог Евгений Тимаков в эфире радиостанции «Вести FM». Более того, эксперт спрогнозировал новый подъем заболеваемости. По его словам, число заболевших начнет расти в середине или в конце сентября, когда основная масса россиян вернется из отпусков и с каникул.

Как отметил вирусолог, многие из них не привиты или потеряли иммунитет после первых заболеваний. «Когда все вернутся из отпусков, мы увидим опять рост заболеваемости повторный, поэтому я бы пока не обнадеживался», – сказал Тимаков. Он ожидает, что эпидобстановка ухудшится в середине-конце сентября. «Очень хотелось бы, чтобы ситуация стабилизировалась, но я боюсь, что так не будет в дальнейшем», – сказал он.

Специалист также заявил, что недоволен текущими темпами коронавируса от Covid-19. «То, что сейчас сделано, как-то помогает, но, к сожалению, не дает контроль над эпидемией», – отметил Тимаков.

По данным портала Gogov.ru, по состоянию на 10 августа 39,06 млн человек (26,7% от населения) привито хотя бы одним компонентом вакцины, полностью вакцинированы 28,3 млн человек (19,4% от населения).

Москва, Наталья Петрова

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