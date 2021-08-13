Россия второй день подряд обновила антирекорд по умершим от Covid-19

В России за минувший день выявлено 22 277 новых случая заражения коронавирусом коронавирусом во всех регионах, что на 345 больше, чем накануне, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Зарегистрировано 815 летальных исходов – это новый рекорд суточной смертности от Covid-19 с начала пандемии. Ковидная смертность обновила максимальное значение второй день подряд. Напомним, днем ранее было подтверждено 808 смертей.

Общее число подтвержденных случаев заражения в стране достигло 6 557 068, скончались за все время пандемии 168 864 заболевших.

Больше всего новых заразившихся выявлено в Москве – 2529. В топ-5 по суточному приросту заболевших также вошли Санкт-Петербург (+1810), Подмосковье (+1223), Нижегородская (+547) и Свердловская (+525) области.

Набольшая суточная смертность от коронавируса зафиксирована в Москве, где подтверждено 59 летальных случаев. В Санкт-Петербурге зарегистрировано 42 новых смерти, в Краснодарском крае – 33. Высокая смертность от коронавируса наблюдается еще в четырех регионах – Ростовской, Свердловской, Иркутской областях и Пермском крае, где за сутки в каждом из них подтверждено 28 летальных исходов.

За вчерашний день полностью излечились 19 368 пациентов. Общее число выздоровевших увеличилось до 5 848 340.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 205,4 млн случаев заражения ковидом, скончались свыше 4,3 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США – более 36,3 млн заразившихся, Индии (более 32,1 млн), Бразилии (почти 20,3 млн) и Франции (6,4 млн). Россия по этому показателю находится на пятом месте в мире.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 13.08.21

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