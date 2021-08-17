Коронавирус в России: менее 21 тыс. новых заболевших и снова больше 800 смертей

В России за последние сутки зарегистрировано 20 958 случаев коронавирусной инфекции во всех 85 регионах, сообщает оперативный штаб по борьбе Covid-19. Второй день подряд в стране выявлено менее 21 тыс. новых заболевших. Несмотря на зафиксированное в последние несколько дней небольшое снижение заболеваемости, суточная смертность от коронавируса остается высокой – число умерших превышает 800 человек шестой день подряд.

Больше всего новых случаев Covid-19 выявлено в Москве (+2006), Подмосковье (+1328), Санкт-Петербурге (+1156), а также в Нижегородской (+526) и Свердловской (+522) областях.

При этом наименьшие темпы прироста количества заражений за сутки наблюдаются в Республике Алтай – 0,11%, Москве – 0,13% и в Татарстане – 0,19%.

Всего в России на сегодняшний день подтверждено 6 642 559 случаев коронавируса.

За минувший день зарегистрировано 805 смертей от ковида (накануне – 806). Лидерами антирейтинга по числу новых летальных исходов по-прежнему являются Москва и Санкт-Петербург, где количество смертей составило 56 и 52 соответственно. На Кубани скончались 33 пациента. Высокая суточная смертность также отмечена в Ростовской области, где умерли 28 пациентов, и в Свердловской области – 27 жертв. Всего с начала пандемии в России от Covid-19 скончались 172 110 человек.

Число полностью излечившихся от ковида пациентов за сутки в стране составило 18 407, а всего победили инфекцию 5 918 324 человека. Под наблюдением медиков остаются 1 251 553 человека, информирует Роспотребнадзор.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 17.08.21

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