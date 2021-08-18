Петербург снова обогнал Москву по суточному приросту заболевших Covid-19

В России третий день подряд выявляют менее 21 тыс. новых заболевших коронавирусом. За последние сутки в стране зарегистрировано 20 914 случаев заражения – это на 44 меньше, чем днем ранее, следует из данных оперативного штаба по борьбе с инфекцией. У 8,1% новых пациентов не было клинических проявлений болезни. Общее число заболевших достигло 6 663 473.

Лидерство по числу заразившихся за сутки вновь захватил Санкт-Петербург, где ковидом заболели 1636 человек. Далее идут Москва – 1590 инфицированных и Подмосковье – 1240 заболевших. В топ-5 регионов по самому большому суточному приросту случаев заражения также вошли Нижегородская (+521) и Свердловская (+516) области.

Надо отметить, что Северная столица второй раз за август обогнала Москву по суточному приросту заболевших. До этого подобная ситуация фиксировалась 10 августа.

За минувший день зафиксировано 799 летальных исходов среди больных Covid-19 (накануне – 805). Больше всего новых смертей зарегистрировано в Москве (59), Санкт-Петербурге (40) и в Краснодарском крае (34). Высокие показатели суточной смертности также наблюдаются в Пермском крае и Свердловской области, где умерли по 29 пациентов. Согласно официальным данным, с начала пандемии жертвами Covid-19 в стране стали 172 909 человек.

Всего выздоровели после коронавирусной инфекции 5 939 037 человек, в том числе 20 713 – за минувшие сутки.

По информации Роспотребнадзора, с начала пандемии проведено свыше 173,2 млн лабораторных исследований на новый коронавируса, в том числе 381 тыс. – за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 1 235 156 человек.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 18.08.21

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