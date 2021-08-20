В России фиксируют менее 800 смертей от Covid-19 третий день подряд

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России за сутки увеличилось на 20 992 и достигло 6 705 523. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Накануне суточный прирост заболевших составил 21 058. За минувший день подтверждено 785 смертей от Covid-19. Таким образом, третий день подряд в стране фиксируется менее 800 летальных исходов. Общее число умерших от последствий ковида достигло 174 485 человек.

Новые случаи заражения зарегистрированы во всех регионах. Больше всего – в Москве, где выявили 1925 больных за сутки. В Санкт-Петербурге зафиксирован 1691 новый случай Covid-19, в Подмосковье – 1029. В топ-5 регионов – лидеров по суточному приросту больных снова вошли Свердловская (+517) и Нижегородская (+506) области.

Наименьшие темпы прироста заболеваемости наблюдаются в Москве – 0,12%, Бурятии – 0,19% и Татарстане – 0,22%. По России этот показатель составил 0,31%.

Самая высокая суточная смертность от коронавируса зафиксирована в Москве, где подтверждено 52 летальных исходов, Петербурге (39), Краснодарском крае (32), а также в Свердловской области (31) и Пермской крае (29).

По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии проведено свыше 174,1 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 494 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением медиков остаются 1 256 496 человек.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 20.08.21

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