Россиянин шесть раз за полгода переболел коронавирусом

Иммунолог Владимир Болибок рассказал о пациенте, который переболел коронавирусной инфекцией шесть раз за полгода. Об этом сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

Мужчине еще в нулевых диагностировали ВИЧ, из-за особенностей иммунной системы он постоянно заражается Covid-19.

«Он был привитый, но его снова и снова «ловили» на ковиде – он делал ПЦР-тесты постоянно, – рассказал врач. – Сегодня «поймали» ковид, потом на две недели отправили на самоизоляцию, возвращается – у него все в порядке. Симптомов нет никаких».

Из-за иммунодефицитного состояния эффект от прививки слабый, поэтому ПЦР-тесты такого пациента каждый раз оказываются положительными.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 20.08.21

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