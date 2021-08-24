Заболеваемость Covid-19 в России продолжает снижаться, но смертность растет

В России за минувший день выявили меньше 19 тыс. новых заболевших коронавирусом впервые с 23 июня. При этом суточная смертность вновь приближается к отметке в 800 человек.

По данным оперштаба по борьбе с инфекцией, за сутки в стране подтверждено 18 833 случаев Covid-19 в 85 регионах, что на 621 меньше, чем накануне. Зарегистрировано 794 летальных исхода (днем ранее – 776). Общее количество заразившихся увеличилось до 6 785 374, а число смертей от коронавируса и его последствий достигло 177 614.

За день полностью выздоровели 18 636 человек, а за весь период пандемии – 6 053 503.

Лидером по числу новых заражений стала Московская область, где за сутки заболели 1125 человек. В Москве выявлено 1105 больных – это минимум с 10 марта, в Санкт-Петербурге – 600. В пятерку регионов-лидеров по количеству новых случаев ковида также вошли Свердловская (+521) и Ростовская (+483) области.

Наименьшие темпы прироста заболеваемости фиксируются в Москве, Санкт-Петербурге и в Республике Алтай. В целом по стране этот показатель снизился до 0,28%.

Надо отметить, что суточная смертность от Covid-19 в России оказалось самой высокой за три дня. В Москве зафиксировано 56 летальных исходов, Петербурге – 39, в Краснодарском крае – 33. Высоким остается число летальных исходов в Свердловской области (31) и в Пермском крае (29).

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 24.08.21

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