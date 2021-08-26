В России за сутки умерло рекордное число больных Covid-19

В России за минувший день выявлено 19 630 случаев заражения коронавирусом во всех регионах – это на 94 случая больше, чем накануне, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией. При этом суточная смертность от Covid-19 достигла рекордного показателя за все время пандемии – за 24 часа зарегистрировано 820 летальных исходов (днем ранее – 809). Предыдущий печальный рекорд был зафиксирован 14 августа, когда умерли 819 человек, болевших коронавирусной инфекцией. Общее число заразившихся коронавирусом в стране достигло 6 824 540, из них 179 243 человека скончались.

Пятерку регионов с самым большим суточным приростом заболевших по-прежнему возглавляет Москве (+1712). Далее идут Санкт-Петербург, где инфекцию выявили у 1301 человека, и Подмосковье – 726 новых заболевших. Высокая заболеваемость сохраняется в Свердловской и Ростовской областях, где за сутки зафиксировано 531 и 479 случаев Covid-19 соответственно.

Минимальные темпы суточного прироста заболеваемости наблюдаются в Москве, Бурятии, Подмосковье и Республике Алтай.

Больше всего новых смертей от коронавируса зарегистрировано в Москве (54), Петербурге (38) и в Краснодарском крае (34).

За прошедший день полностью выздоровели 19 661 больных ковидом, а за весь период пандемии победили болезнь 6 092 818 пациентов.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 26.08.21

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