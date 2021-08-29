Коронавирус продолжает ежедневно убивать почти по 800 жителей России

В России за последние сутки выявлено 19 286 новых случаев заражения коронавирусом во всех регионах – это на 1,1% меньше, чем накануне (19 492 заболевших). Это следует из данных оперативного штаба по борьбе с инфекцией. Общее число заболевших достигло 6 882 827. Показатель суточной смертности от ковида третий день подряд держится вблизи отметки в 800 случаев. За минувший день зарегистрировано 797 летальных исходов (накануне – 799), а за весь период пандемии – 181 637.

Больше всего новых заразившихся по-прежнему в Москве (+1444), Санкт-Петербурге, где суточный прирост больных составил 1318 человек, а также в Подмосковье – 914 случаев заражения за сутки. Топ-5 регионов лидеров по числу новых заболевших, как и в последние несколько дней, замыкают Свердловская (+523) и Ростовская (+485) области.

При этом в обеих столицах отмечен самый высокий прирост жертв коронавируса за сутки. В Москве – 52 летальных случаев, в Петербурге – 38. На третьем месте – Краснодарский край, где за 24 часа подтверждено 35 смертей от ковида.

Полностью выздоровели за сутки 16 804 пациента, всего – 6 148 250 человек.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 29.08.21

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