В России испытают на людях шестую вакцину от коронавируса

НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава РФ завершил доклинические исследования собственной вакцины от коронавируса. Об этом сообщил директор института Дмитрий Лиознов. По его словам, новый препарат защищать и от коронавирусной инфекции, и от гриппа А.

Научный институт подает документы на одобрение проведения клинического исследования вакцины. «Я надеюсь, если все будет хорошо, то до Нового года мы начнем уже клинические исследования этого препарата», – цитирует Лиознова «Прайм».

Вакцина будет выпускаться в формате капель или спрея в нос. Ранее в НИИ гриппа заявляли о ее безопасности и высокой иммуногенной активности.

На сегодняшний день в России зарегистрированы пять вакцин от коронавируса – «Спутник V» и «Спутник Лайт» Центра Гамалеи, «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» новосибирского центра «Вектор», а также «КовиВак» Центра имени Чумакова.

По состоянию на 27 августа, завершили вакцинацию от ковида более 37 млн россиян, свыше 44 млн граждан получили хотя бы одну дозу вакцины. Такие данные привела вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 30.08.21

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