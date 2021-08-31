Власти ряда стран ужесточили антиковидные меры в преддверии новой волны Covid-19

Евросоюз запретил гражданам США и еще пяти стран со сложной эпидемиологической обстановкой свободно пересекать границу союза. Американским туристам придется проходить жесткий контроль на границе, передает Reuters.

Из списка безопасных по Covid-19 государств также исключили Израиль, Ливан, Косово, Черногорию и Северную Македонию. Путешественникам из этих стран придется сдавать ПЦР-тесты и соблюдать карантин во время визита в ЕС.

Решение руководства ЕС носит рекомендательный характер для правительств стран-участниц, но члены союза как правило соблюдают подобные рекомендации.

Власти Франции обязали получать санитарный пропуск не только посетителей общепита и развлекательных заведений, но и их работников. Если сотрудник не оформил пропуск, через неделю его отстранят от работы без оплаты, а рабочий контракт могут заморозить.

Тем, кто отказался от вакцинации, придется раз в три дня сдавать тесты на коронавирус. Пока анализы бесплатные, но власти не исключили, что ситуация может измениться. Несколько сотен протестующих против антиковидных мер 28 августа в седьмой раз вышли на улицы.

Власти Сербии и Албании готовятся вновь ужесточить ограничительные меры из-за резкого роста больных Covid-19. В Албании продлили комендантский час.

В Японии впервые за месяц выявили менее 2000 новых больных коронавирусом, сообщает NHK. Около 900 человек по всей стране находятся на аппаратах ИВЛ, 300 в тяжелом состоянии. Режим ЧС остается почти в половине префектур. Врачи бьют тревогу, поскольку большинство больниц не приспособлены для тяжелых пациентов.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 31.08.21

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