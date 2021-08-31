В России выявили менее 18 тыс. новых заражений Covid-19, но смертность близка к рекордной

Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в России оказался меньше 18 тыс. впервые за два месяца. Согласно данным оперштаба по борьбе с инфекцией, за минувший день в стране подтверждено 17 813 случаев заражения Covid-19, что на 2,8% меньше, чем накануне (18 325). При этом число выздоровевших за сутки превысило число заразившихся. Однако суточная смертность от ковида остается близкой к рекордным показателям – за 24 часа зарегистрировано 795 летальных исходов.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в РФ выросло до 6 918 965, из них умерли 183 224, полностью выздоровели – выздоровели 6 181 054.

Больше всего новых случаев инфицирования вновь зафиксировано в Москве (+1162). На втором месте по приросту больных – Подмосковье (+758). На третье место поднялась Свердловская область с 516 новыми заразившимися, опередив Санкт-Петербург, где инфекцию нашли у 513 человек – это минимум с 10 октября прошлого года, когда был выявлен 501 заболевший. Пятерку регионов – лидеров по суточному приросту заболеваемости замыкает Ростовская область – 481 новый случай.

За день зарегистрировано 795 новых летальных случаев среди пациентов с Covid-19 (накануне – 792). Показатель суточной смертности продолжает держаться вблизи рекордных отметок. На прошлой неделе в стране был зафиксирован максимум смертей от коронавируса за все время пандемии – за сутки умерли 820 человек.

В то же время излечились от инфекции за сутки 18 624 человека – это на 813 больше, чем заболели.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 31.08.21

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