В российских вузах привиты 45% сотрудников и свыше 12% студентов

Вакцинацию от коронавируса прошли 45% сотрудников российских вузов и более 12% студентов. Об этом сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков в интервью НТВ.

По словам министра, в Москве прививки поставили свыше 60% сотрудников университетов, а в целом по России «чуть больше 45%».

Со студентами, как отметил Фальков, ситуация несколько иная, обусловлена тем, что были каникулы, некоторые выпустились, кто-то поступил сейчас, «поэтому в целом, если по России брать, – там больше 12%».

Министр подчеркнул, что вузам необходимо организовать большую разъяснительную работу, «для того, чтобы студенты, те, кто пожелает, могли вакцинироваться, в том числе иностранные».

Ранее глава Минобрнауки призвал вузы обеспечить равные права привившимся и невакцинированным студентам.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 31.08.21

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