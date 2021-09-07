В России второй день подряд выявили менее 18 тысяч заразившихся Covid-19

В России второй день подряд регистрируется менее 18 тысяч новых заболевших коронавирусом. По данным оперштаба по борьбе с инфекцией, за минувшие сутки в стране выявлено 17 425 случаев заражения, что на 431 меньше, чем накануне. Число зарегистрированных летальных исходов, напротив, немного увеличилось – 795 против 790 днем ранее. Общее число заболевших Covid-19 достигло 7 047 880, из них 188 785 – скончались.

Наибольший суточный прирост инфицированный зафиксирован в Москве, где ковидом заболели 1187 человек. В тройке регионов-лидеров по новым случаям заражения остаются Московская область (+880) и Санкт-Петербург (+625). Более 500 заразившихся за сутки вновь выявлено в Свердловской области – диагноз Covid-19 подтвержден у 510 человек.

За день в стране скончались 795 заболевших коронавирусом. Больше всего новых смертей зарегистрировано в Москве (45), Санкт-Петербурге (37) и в Свердловской области (34). Тем временем полностью выздоровели за последние сутки 17 243 человека, всего – 6 302 250. Под наблюдением медиков остаются 1 млн 148 тыс. 478 человек.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 07.09.21

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