«Нас ждут тяжелые испытания»: миру предсказали еще две волны коронавируса

Мир ждет как минимум еще две серьезные волны коронавируса из-за нежелания вводить локдауны и закрывать границы. Такое мнение высказал миллиардер Олег Дерипаска.

«К сожалению, мы еще очень далеки от постковидной эпохи», – счел бизнесмен, отметив, страны отказались «от жестких мер по борьбе с ковидом, понадеявшись на вакцинацию». «В результате: пока одна половина населения вакцинировалась, вторая потеряла иммунитет, а нас ждет еще как минимум две волны. И если не локдаун и закрытие границ, а на это никто идти не хочет, нас ждут тяжелые испытания», – рассуждает Дериписка в своем телеграм-канале.

Миллиардер также обратил внимание на ситуацию с пожилым населением и людьми с ослабленным иммунитетом в свете пандемии. Нужно понять, что с ними делать, отметил он. «Новые штаммы дают серьезные осложнения, поскольку вирус мутирует. Список его последствий для организма становится все более зловещим. К тромбозу, диабету, заболеваниям легких добавилось еще и поражение почек», – указал Дерипаска.

По его словам, «сейчас мало кто задумывается над этим, но процесс реабилитации может занять больше года, это неминуемо отразится на страховых компаниях – нагрузка на них возрастет».

«Необеспеченные эмиссии приведут к росту инфляции, которая будет не как в развитых странах – 1,5%, а 4-5%», – предупредил бизнесмен, добавив, что «роль у банков станет принципиально другой». «Это новая монетарная политика, которой все будут придерживаться», – резюмировал он.

Напомним, в конце прошлого года Дерипаска усомнился в возвращении к нормальной жизни раньше мая 2023 года.

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Москва, Наталья Петрова

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