Коронавирус пошел в рост: в России снова выявили более 18 тыс. заболевших

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России выросло за сутки на 18 024, до 7 065 904, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Это на 3,4% больше, чем днем ранее (17 425). Число новых заболевших ковидом в стране превысило 18 тыс. впервые за последние три дня. В лидеры по суточному приросту заразившихся вновь выбился Санкт-Петербург.

В Северной столице зарегистрировано 1430 новых случаев инфицирования, в Москве – 1269. В топ-5 регионов – лидеров по новым случаям заражения также вошли Московская (+673), Свердловская (+496) и Ростовская (+471) области.

При этом наименьшие темпы прироста заболевших за сутки отмечены в российской столице – 0,08%, Республике Алтай – 0,12% и в Бурятии – 0,14%. В целом по России этот показатель составил 0,26%.

Скончались от последствий коронавируса за сутки 797 человек (накануне – 795). Суточная смертность второй месяц держится на отметке выше 700 случаев. Больше всего новых летальных исходов зафиксировано в Москве (48), Санкт-Петербурге (37) и Свердловской области (35). Всего с начала пандемии от Covid-19 в России умерли 189 582 человека.

Выздоровели за минувший день 18 262 человека, всего с начала пандемии – 6 320 512 человека.

Под медицинским наблюдением остаются 1 млн 306 тыс. 975 человек.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 08.09.21

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