Дания первой в Европе отменила все ограничения по Covid-19. На очереди – Швеция

Власти Дании отменили с сегодняшнего дня все антиковидные ограничения. Коронавирусная инфекция больше не считается в стране «заболеванием, критическим для общества». С 10 сентября отменяются ограничения на массовых мероприятиях – посетителям больше не нужно предъявлять цифровые паспорта с информацией о вакцинации или о перенесшем Covid-19. Ранее в Дании был отменен масочный режим.

Напомним, 1 сентября в Дании открылись ночные клубы и дискотеки, поначалу только для посетителей с «корона-паспортами». Теперь в развлекательные заведения будут пускать всех желающих.

Датские власти пошли на полную отмену ограничений по коронавирусу после того, как уровень вакцинации в стране превысил 80%. Сейчас полностью привиты 83% населения страны старше 12 лет, передает DW.

В то же время сохраняются некоторые ограничения на въезд в страну. Кроме того, школы могут закрыть в случае роста заболеваемости.

Добавим, вслед за Данией отменить противоковидные ограничения собирается соседняя Швеция. Это может произойти к концу сентября.

Копенгаген, Наталья Петрова

Копенгаген. Другие новости 10.09.21

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