Дания вновь вводит ковид-паспорта для заведений общепита

Датские власти вновь объявили коронавирус заболеванием, представляющим критическую опасность, и ввели ковид-паспорта для посещения ресторанов, баров и кафе. Дания была первой в Европе страной, отменившей все ограничения, введенные для борьбы с распространением Covid-19.

Наличие сертификата понадобится всем взрослым датчанам, а также лицам старше 15 лет для посещения массовых мероприятий с участием более 2 тысяч человек. Предполагается, что такие меры будут действовать как минимум месяц, пишет The Guardian.

10 сентября в Дании были сняты все ограничения, действовавшие в пандемию. Речь шла не только об отмене цифровых паспортов с информацией о вакцинации или о перенесенном Covid-19, но и масочного режима.

Однако в последнее время в стране наблюдается рост числа заболевших. Эпидемиологический комитет парламента Дании во вторник единогласно одобрил решение вновь объявить вспышку коронавируса «критическим с социальной точки зрения заболеванием» и повторно ввести режим цифровых пропусков.

Копенгаген, Зоя Осколкова

Копенгаген. Другие новости 12.11.21

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