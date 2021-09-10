Заболеваемость не падает: в России Covid-19 нашли еще у более 18 000 человек

В России за минувший день коронавирус выявили у 18 341 человека, что на 0,2% меньше, чем накануне (18 380), сообщает федеральный операштаб по борьбе с инфекцией. Третий день подряд суточный прирост заболевших держится выше отметки в 18 тыс. случаев. Смертность заметно не снижается – за последние 24 часа зарегистрировано 789 летальных исходов (днем ранее – 794).

Общее число заразившихся в стране за все время пандемии достигло 7 102 625, за весь период умерли 191 165 заболевших.

Больше всего новых заболевших по-прежнему в Москве (+1566) и Санкт-Петербурге, где инфекцию за сутки обнаружили у 1504 человек. В пятерку регионов-лидеров по суточному приросту инфицированных вновь вошли Московская, Свердловская и Ростовская области, но там выявляемость Covid-19 почти втрое меньше, чем в столицах. В этих регионах зафиксировано 585, 509 и 473 новых случаев ковида соответственно.

Самая высокая суточная смертность от коронавируса наблюдается в Москве, где скончались 48 заболевших. В Свердловской области за день зарегистрировано 37 летальных случаев – это новый печальный рекорд по смертности от Covid-19. В Краснодарском крае статистика по смертям пополнилась 34 случаями.

За сутки в стране полностью выздоровел 17 121 человек, а за весь период – 6 357 272. При этом под медицинским наблюдением остаются 1 млн 123 тыс. 448 человек.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 10.09.21

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