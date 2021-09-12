Covid-19 в России: Петербург обогнал Москву по числу новых случаев

За минувшие сутки в России зарегистрировали 18 554 больных коронавирусной инфекцией нового типа. Суточная заболеваемость в Санкт-Петербурге резко выросла, опередив московские показатели, сообщил в оперштабе по борьбе с Covid-19.

Новые случаи заражения зафиксировали во всех регионах. Заболеваемость традиционно остается низкой в Ненецком (+14) и Чукотском (+16) АО, в Магаданской области (+26). Суточный прирост больных снизился и в обеих столицах, но в Москве процесс прошел активнее. В столице выявили 1592 новых случая Covid-19, а в Петербурге – 1597.

Всего с начала пандемии выявлено 7 140 070 больных.

«За сутки зафиксировано 788 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 192 749 человек», – добавили в оперштабе.

При этом число выздоровевших за сутки уменьшилось более чем на три тысячи человек. За минувшие 24 часа врачи выписали 14 497 пациентов, победивших коронавирус. Накануне их было 17888 человек.

По данным портала Gogov.ru, на 12 сентября 27,1% населения России полностью привиты от Covid-19, а это 39,68 млн человек. 45,59 млн россиян получили хотя бы одну дозы вакцины.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 12.09.21

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