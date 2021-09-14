В России предложили ввести три выходных дня после прививки от Covid-19

Специалисты предложили давать россиянам три выходных дня после прививки от коронавируса. Поводом для инициативы стали частые отказы работодателей оплачивать время для восстановления после вакцинации.

Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ) Максим Петунин направил предложение в Минтруд, Госдуму и Совфед. Он напомнил, что врачи прогнозируют новую волну Covid-19 и называют прививку основным средством остановки распространения вируса.

ИСИРГИ изучил в соцсетях и СМИ сообщения о побочных явлениях после прививки от коронавируса. Такие явления встречаются часто, и непривитые граждане опасаются, что им станет плохо и они не смогут работать.

При этом многие работодатели отказываются давать оплаченные выходные в день вакцинации или после нее. Поэтому работающие россияне отказываются от прививки, чтобы не было проблем на работе.

«Огромный пласт трудоспособного населения остается незащищенным от коронавирусной инфекции из-за невозможности вакцинироваться и опасения сильного иммунного ответа организма. Законодательно закрепленные дополнительные выходные дни после прививки могли бы заметно увеличить число вакцинированных, что в свою очередь будет способствовать повышению коллективного иммунитета», – цитирует письмо института РИА «Новости».

Максим Петунин отметил, что эпидемия может возникнуть снова, и посоветовал ввести выходные дни после любой вакцинации, чтобы ускорить появления массового иммунитета.

Пол данным портала Gogov.ru, на 14 сентября в России полностью вакцинированы 39,90 млн россиян, то есть 27,3% от населения страны. Хотя бы один компонент вакцины получили 46,17 млн граждан (31,6% от населения). план вакцинации для коллективного иммунитета выполнен только наполовину – 57,8%.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 14.09.21

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