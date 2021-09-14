Заболеваемость Covid-19 в России продолжает снижаться, а смертность резко выросла

Число новых заболевших коронавирусом в России впервые за неделю опустилось ниже отметки 18 тыс. случаев. За минувший день в стране выявлено 17 837 случаев заражения Covid-19, что на 341 меньше, чем накануне (18 178), следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

При этом суточная смертность от ковида вновь пошла в рост после вчерашнего резкого снижения и вплотную приблизилась к отметке 800 умерших. За 24 часа в стране зарегистрирован 781 летальный исход (накануне – 719).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 176 085случаев коронавируса и 194 249 смертей от последствий Covid-19.

Больше всего новых случаев инфицирования снова зарегистрировано в Москве – 1609 заболевших. В топ-5 регионов по суточному приросту заболеваемости также вошли Санкт-Петербург (839 новых случаев), Подмосковье (796), Свердловская (498) и Самарская (471) области.

Меньше всего заболевших за сутки выявлено традиционно в Ненецком АО (+10) и на Чукотке (+5).

На первом месте по числу новых смертей от коронавируса по-прежнему находится Москва (47), далее идут Санкт-Петербург, где за день зарегистрировано 37 случаев смерти больных Covid-19, и Свердловская область – 36 летальных исходов.

За сутки выписано 15 907 пациентов, всего – 6 418 033. Под медицинским наблюдением остаются 1 млн 128 тыс. 806 человек.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 14.09.21

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