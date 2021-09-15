Снова рост: в России за сутки выявили почти 19 тысяч заболевших Covid-19

В России вновь заметно выросла суточная заболеваемость Covid-19 после снижения в течение трех последних дней. Число подтвержденных новых случаев заражения снова перевалило за отметку 18 тысяч. За минувший день еще 18 841 человек заболел коронавирусом – это на 5,6% больше, чем накануне (17 837), следует из свежей статистики федеральной оперштаба по борьбе с инфекцией.

Выросло и число зарегистрированных случаев смерти больных ковидом – 792 против 781 днем ранее. На протяжении последних двух месяцев показатель суточной смерности от коронавируса остается высоким – каждый день фиксируется более 700 летальных исходов.

По данным оперативного штаба, число заболевших коронавирусом в стране за все время пандемии достигло 7 194 926, из них скончались 195 041.

По количеству новых случаев инфицирования лидерство по-прежнему у Москвы, где за сутки заболели 1838 человек. На втором месте – Санкт-Петербург (+1609 заразившихся), на третьем – Московская область, где выявлено 790 заболевших. В топ-5 регионов-лидеров по суточному приросту случаев заражения также вошли Свердловская (+502) и Воронежская (+473) области.

Надо отметить, что в российской столице вновь зафиксировано больше всего новых летальных исходов от коронавируса – 49. В Санкт-Петербурге и Свердловской области скончались по 38 больных, на Кубани зарегистрировано 33 смертельных случаев.

За минувший день полностью выздоровели 17 039 человек, всего – 6 435 072.

Под наблюдением медиков остаются 1 млн 123 тыс. 140 человек.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 15.09.21

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