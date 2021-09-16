Италия вводит повсеместный запрет на допуск к рабочим местам без сертификата о вакцинации

Италия станет первой европейской страной, где будут требовать сертификат о вакцинации от covid-19 в качестве допуска к рабочим местам. Новая мера вступит в силу 15 октября, – сообщает агентство ANSA.

Правительство Италии приняло решение, согласно которому каждый работник должен будет иметь так называемый «зеленый паспорт» – сертификат о вакцинации от covid-19, справку о выздоровлении или отрицательный тест на коронавирус.

Министр по делам регионов и автономий Италии Мариастелла Гельмини заявила в среду, что кабмин хочет, чтобы новые правила применялись к работникам как государственного, так и частного секторов экономики.

«Мы продвигаемся к введению обязательного «зеленого паспорта» не только для работников государственного, но и частного сектора. Вакцинация – единственное оружие, которое у нас есть против covid-19, мы сможем справиться с инфекцией только путем вакцинации большей части населения », – сказала Гельмини RAI.

Сотрудник без «зеленого паспорта» может быть отстранен от работы на пять дней без сохранения заработной платы. При этом отсутствие документа не может быть причиной расторжения контракта, следует из текста постановления правительства, – сообщает Reuters. Людей, которые игнорируют это постановление и выйдут на работу без «зеленого паспорта», могут оштрафовать от 600 до 1500 евро

В мае Италия ввела обязательную вакцинацию для медицинских работников и работников домов престарелых. На данный момент 728 врачей были отстранены от работы из-за отказа от вакцинации, сообщила сегодня их профессиональная федерация. С нового учебного года учителя, сотрудники школ и студенты университетов также будут обязаны иметь «зеленые паспорта».

Италия с населением 60 миллионов человек – одна из стран, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса в Европе, и занимает второе место после Великобритании по количеству жертв от Covid-19 – более 130 тысяч человек умерли от инфекции. В настоящее время полностью вакцинированы около 65 процентов населения, 73 процента получили одну дозу вакцины.

Рим, Иван Бабурин

Рим. Другие новости 16.09.21

Вакцины от коронавируса и гриппа проверят на совместимость. / Еще 36 случаев смерти от коронавируса зарегистрировано на Урале. / Заболеваемость Covid-19 в России растет: за сутки выявили почти 20 тысяч инфицированных. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»