В Венгрии не вакцинированных медиков не пускают на работу

В Венгрии медработников, не вакцинированных от коронавируса, не пускают на рабочее место. По данным газеты Daily Népszava, ограничение коснется нескольких сотен медицинских работников, которые отказываются от вакцинации в добровольном порядке. Правительство приняло решение об обязательной вакцинации медицинских работников в июне, установив крайний срок – сентябрь.

«Многие ждали до последней минуты, и это те, кого можно было сделать только для того, чтобы сохранить свою работу», – заявила газете Адриенн Соос, председатель департамента здравоохранения.

Для медработников сделано только одно исключение – отказ от вакцинации по причине медотвода. В таком случае такие сотрудники каждые пять дней должны сдавать тест ПЦР.

Профсоюзные деятели указали на разные подходы директоров больниц к этому вопросу. «Например, директор больницы в Эгере беседовал с каждым работником и пытался убедить их пройти вакцинацию. Там, где такие собеседования не проводились, медицинские работники в большей степени не готовы вакцинироваться», – добавил Соос.

Кто-то из медперсонала Венгрии уже обратился в Конституционный суд по поводу обязательной вакцинации.

Как уже ранее писал «Новый День», отстранение от работы как мера воздействия на не вакцинированных сотрудников уже применяется в Италии и Франции.

Будапешт, Елена Васильева

Будапешт. Другие новости 20.09.21

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