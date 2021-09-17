Эстония не будет требовать от привитых россиян тесты на коронавирус

Департамент здоровья Эстонии решил освободить от сдачи тестов на коронавирус и самоизоляции при въезде в страну всех иностранцев, которые вакцинированы любыми используемыми в мире препаратами. В ведомстве заявили, что Эстония признает все вакцины, получившие разрешение на продажу или признанные в стране происхождения. Таким образом, гражданам, привитым любыми российскими вакцинами, не нужно будет проходить тестирование и соблюдать карантин.

Как пояснили в посольстве Эстонии в Москве, «на практике данное решение означает, что гражданам России, которые прошли полный курс вакцинации против Covid-19, и достигли максимальной защиты после последней дозы вакцины, если с этого момента прошло не более года (и которые представляют свидетельство об этом, выданное компетентным органом), будет разрешен въезд в Эстонию», передает РИА «Новости».

Надо отметить, что в самой Эстонии разрешено применение вакцин AstraZeneca, Janssen, Moderna и Pfizer.

В настоящее время въезд россиян в Эстонию разрешен только отдельным категориям граждан.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 17.09.21

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