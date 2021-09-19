Собянин объяснил подъем заболеваемости коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, с чем связан подъем заболеваемости коронавирусом в столице. По его словам, число случаев заражения растет из-за сезонных факторов.

«Осенний период, возвращаются люди из отпусков, школьники вернулись в школы», – пояснил Собянин в эфире телеканала «Россия-1».

Градоначальник призвал москвичей соблюдать эпидемиологические требования. «Надо просто в это период, как всегда, быть осторожными, соблюдать санитарные требования и беречь себя и свое здоровье», – отметил он.

Напомним, в Москве три дня подряд регистрируется более 2 тыс. новых случаев Covid-19. Накануне в столице было выявлено 2746 заболевших ковидом, что на 8,2% больше, чем днем ранее. Всего в Москве зафиксировано 1 599 404 случая заболевания коронавирусом, скончались 28 298 заболевших.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 18.09.21

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