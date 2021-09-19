В России за сутки выявлено почти 20,2 тыс. новых случаев Covid-19

В России чуть снизился суточный прирост заболевших коронавирусом после четырех дней увеличения числа случаев заражения. Однако второй день подряд количество новых инфицированных превышает отметку 20 тысяч. За минувшие сутки в стране выявлено 20 174 новых заразившихся Covid-19 во всех 85 регионов, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией. Это на 0,8% меньше, чем накануне (20 329). За последние 24 часа зарегистрировано 793 случая смерти среди больных ковидом – это на шесть случаев меньше, чем днем ранее.

Всего в России зафиксировано 7 274 928 случаев коронавируса, от последствий инфекции скончались 198 218 человек.

Самая высокая суточная заболеваемость по-прежнему регистрируется в Москве – 2376 новых случаев, что на 13,5%, чем днем ранее (2746). В пятерку лидеров также вошли Санкт-Петербург, где заболели 1834 человека, Подмосковье (1004), Свердловская (507) и Самарская (502) области.

В российской столице также зафиксировано больше всего новых жертв ковида – скончались 49 пациентов. На втором месте в печальной статистике – Санкт-Петербург, где умерло 40 больных Covid-19, на третьем – Свердловская область, где зарегистрировано 37 летальных исходов.

За сутки полностью в стране выздоровели 13 418 человек, за все время – 6 498 682 человека.

По информации Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 186,6 млн лабораторных исследований на коронавирус, в том числе за последние сутки – 485 тысяч. Под наблюдением медиков остаются 1 144 577 человек.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 19.09.21

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