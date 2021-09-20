Суточная заболеваемость Covid-19 в России второй день идет на спад

Число выявленных новых случаев заражения коронавирусом в России за сутки выросло на 19 744, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией. Это на 430 случаев (-2,1%) меньше, чем днем ранее (20 174). Суточный прирост зараженных незначительно снижается второй день подряд. Общее число заболевших в стране достигло 7 294 672. За последние 24 часа зарегистрировано 778 случаев смерти пациентов с коронавирусом, а за все время пандемии от инфекции скончались 198 996 человек.

Больше всего новых заразившихся выявлено в Москве (2469), Санкт-Петербурге (1137) и Московской области (1098). Высокая заболеваемость Covid-19 сохраняется в Самарской и Свердловской областях – в этих регионах число случаев инфицирования выросло, соответственно, на 512 и 506.

Суточная смертность от коронавируса в стране также снижается вторые сутки подряд. За минувший день зафиксировано на 15 летальных исходов меньше, чем накануне (793). По числу новых смертей лидируют Москва (48), Петербург (37) и Свердловская область (36).

За сутки выздоровели 11 992 человек, за весь период – 6 510 674.

По данным Роспотребнадзора, за все время пандемии в стране проведено свыше 187 млн лабораторных исследований на новый коронавирус, в том числе 407 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 149 157 человек.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 20.09.21

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