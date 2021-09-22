Попова: заболеваемость Covid-19 интенсивно растет почти в половине регионов РФ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России фиксируется рост заболеваемости Covid-19. Заболеваемость коронавирусом повышается почти в половине субъектов – в 36 регионах из 85-ти, причем темпы роста достаточно высоки.

«Мы видим рост впервые за восемь недель, девятая неделя дает рост и сразу на 6,8%. То есть рост интенсивный», – сказала Попова в интервью НТВ. По ее словам, на прошлой в фазе роста заболеваемости были только 11 регионов, однако «прошедшая неделя добавила к ним еще 25, и теперь 36 субъектов в фазе роста». Это сезонный рост, во второй декаде сентября отмечается подъем заболеваемости ОРВИ, «коронавирус также дает рост», отметила глава Роспотребнадзора.

Руководитель ведомства призвала обеспечить готовность всех систем для того, чтобы снизить интенсивность нового роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Попова также сообщила об отсутствии данных о том, что «дельта»-штамм вызывает более тяжелое течение Covid-19. «Нигде в мире не описано, что штамм «дельта» вызывает более тяжелое течение (ковида)», – подчеркнула она. «Его особенности – это более быстрое распространение, более высокая контагиозность, и поэтому больший удельный вес популяции должен быть защищен с помощью вакцины», – добавила Попова.

Накануне оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за сутки в России было выявлено 19 179 случаев заражения ковидом, а общее число заболевших с начала пандемии достигло 7 313 851. Также было зарегистрировано 812 случаев смерти среди больных ковидом.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 22.09.21

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