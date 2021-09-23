В России резко взлетела заболеваемость Covid-19, смертность повторила рекорд

В России отмечен резкий прирост заболевших коронавирусом. За минувшие сутки в стране выявлено 21 438 новых случаев заражения Covid-19 – это максимальный показатель за последний месяц, следует из данных оперштаба по борьбе с инфекцией. Число заболевших выросло на 8,8% по сравнению с предыдущим днем, когда было подтверждено 19 706 случаев коронавируса. При этом третий день подряд растет смертность от ковида – за последние 24 часа зарегистрировано 820 летальных исходов (накануне – 817). Показатель суточной смертности повторил рекорд с начала пандемии: столько же смертей было зарегистрировано 26 августа.

Общее число заболевших коронавирусной инфекции в России достигло 7 354 995, из них 201 445 скончались от последствий заболевания. Темпы прироста заболеваемости в стране выросли до 0,29%.

Больше всего новых заразившихся выявлено в Москве – 3445. Суточный прирост заболевших в столице вернулся к показателям конца июля. Далее идут Санкт-Петербург, где за сутки заболели 1698 человек, и Подмосковье – 936 заболевших. Отметка в 500 инфицированных преодолена в трех регионах – Самарской (542), Свердловской (513) и Нижегородской (502) областях.

При этом самая большая суточная смертность от коронавируса по-прежнему фиксируется в Москве, где умерло 54 пациента. В Северной столице скончались 53 человека. Тройку регионов – лидеров по числу новых летальных исходов замыкает Свердловская область (36 умерших).

В то же время в стране за сутки полностью выздоровели 16 567 человек, за весь период пандемии – 6 558 780.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 23.09.21

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