Минздрав РФ получил документы на регистрацию вакцины от ковида для подростков

В Минздрав России поступил пакет документов на регистрацию вакцины против коронавируса «Гам-КОВИД-Вак-М» для подростков. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

Чиновник подчеркнул, что в случае принятия положительного решения о регистрации препарата вакцинация подростков будет добровольной и проводиться только при наличии согласия родителей, передает ТАСС.

В свою очередь, замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявлял, что вакцинацию будут рекомендовать детям с хроническими заболеваниями.

Напомним, что испытания препарата начались в июле в Москве. Исследования проводятся на детях от 12 до 17 лет. По словам директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, тестируются два варианта вакцины – разведенные в концентрации 1:10 и 1:5. При первом варианте «нет совершенно никаких побочек» и «очень сильный иммунный ответ», а при втором – «есть температура в пределах 37,5°C», рассказал он в интервью газете «Известия».

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 23.09.21

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