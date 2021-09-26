Коронавирус в России не отступает: почти 22,5 тыс. новых заболевших и больше 800 смертей

В России за минувшие сутки выявлено 22 498 новых случаев заражения коронавируса в 85 регионах – это максимальный прирост с 8 августа, когда было зарегистрировано 22 866 новых заболевших, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с коронавивирусом. Днем ранее суточная заболеваемость составила 22 041 случай. За последние 24 часа зафиксировано 805 случаев смерти пациентов с ковидом (накануне – 822). Шестой день подряд суточная смертность держится выше отметки 800.

Общее число заболевших Covid-19 в стране достигло 7 420 913, из них 203 900 – скончались от последствий инфекции.

Больше всего новых случаев коронавируса выявлено в Москве – 3 275, Санкт-Петербурге 2 055 (максимальное значение с конца января), Подмосковье – 1 215, Самарской и Воронежской областях – 574 и 546 заболевших соответственно.

В тройку регионов – лидеров по числу смертей от Covid-19 за сутки по-прежнему входят Москва – 59 летальных исходов, Санкт-Петербург – 56 умерших и Свердловская область, где скончались 38 пациентов.

За прошедший день в стране полностью вылечился от ковида 13 671 человек, за весь период пандемии – 6 604 604.

По данным Роспотребнадзора, с начала эпидемии проведено свыше 189,8 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 509 тыс. – за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 1 256 970 человек.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 26.09.21

Число новых случаев Covid-19 снова начало расти. / В больнице №24 от коронавируса впервые скончался привитый «Спутником V» пациент. / В России впервые за полтора месяца выявили более 22 тысяч заболевших Covid-19. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»