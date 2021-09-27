Более 22 тысяч новых случаев Covid-19 выявили в России третий день подряд

В России третий день подряд регистрируют более 22 тысяч заболевших коронавирусом. За минувшие сутки в стране подтверждено 22 236 новых случаев Covid-19 – это на 1,2% меньше, чем накануне (22 498), следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией. За последние 24 часа зарегистрировано 779 случаев смерти пациентов с ковидом, что на 26 меньше, чем днем ранее.

Общее число заболевших выросло до 7 443 149, а общее количество умерших от коронавируса достигло 204 679.

Пятерка регионов-лидеров по числу новых случаев заражения Covid-19 по сравнению с предыдущим днем не изменилась. Лидирует Москва – 3387 заразившихся за сутки, далее идут Санкт-Петербург (1527 заболевших), Московская (1330), Самарская (581) и Воронежская (541) области. Меньше всего новых случаев ковида выявили на Чукотке (8) и в Ненецком автономном округе (21). При этом наименьший прирост суточной заболеваемости зафиксирован в Республике Алтай и Бурятии – 0,15%. В целом по стране темпы прироста числа заболевших сохраняются на отметке 0,30%.

Данные по заболевшим в регионах РФ на 27 сентября

Больше всего новых летальных исходов среди больных ковидом зарегистрировано в Москве, где за день скончался 61 пациент, Петербурге – 55 смертей и Свердловской области – 39 умерших.

За сутки в стране полностью излечились от коронавируса 13 513 человек, а за все время пандемии – 6 618 117.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 27.09.21

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