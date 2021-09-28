Врач предсказал сроки окончания пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса продлится еще по меньшей мере год, спрогнозировал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

По словам специалиста, о возвращении к привычному образу жизни можно будет говорить после анализа весенних показателей инфицирования. Тогда станет понятно, изменился ли еще вирус или нет, подчеркнул он, передает РИА «Новости».

Ранее глава американской фармацевтической компании Moderna Стефан Бансель заявил, что пандемия может завершиться осенью 2022 года, когда производство вакцин в мире, как ожидается, достигнет необходимых объемов для вакцинации всех жителей планеты.

В свою очередь, руководитель фармкомпании Pfizer Альберт Бурла предсказал возвращение к нормальной жизни после пандемии в течение года, но при условии ежегодной вакцинации.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 27.09.21

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