В России зарегистрирован новый максимум смертей от Covid-19 за сутки

В России зарегистрирован новый максимум смертей от коронавируса за сутки – зафиксировано 852 летальных исходов, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с инфекцией. Прошлый антирекорд был отмечен 24 сентября, когда стало известно о 828 умерших. Общее число погибших от ковида достигло 205 531.

Суточный прирост заболевших Covid-19 в стране составил 21 559 человек, что на 3% меньше, чем накануне (22 236). Таким образом, впервые за последние четыре дня число выявленных случаев заражения оказалось меньше 22 тысяч.

Больше всего новых заразившихся выявлено в Москве – 2541, однако по сравнению с предыдущим днем число случаев заражения сократилось на 25%. В топ-5 лидеров по количеству новых случаев инфицирования также вошли Санкт-Петербург (1539 заболевших), Подмосковье (1450), Самарская (586) и Воронежская (551) области.

Общее число подтвержденных случаев Covid-19 в стране возросло до 7 464 708 случаев. Темпы прироста заболеваемости снизились до 0,29%.

Суточная смертность в обеих столицах также продолжила рост. За 24 часа в Москве скончались 63 пациента с ковидом (накануне – 61), в Петербурге – 58 (55 днем ранее). Третье место по этому показателю удерживает Свердловская области, где зафиксировано 40 летальных исходов.

За минувший день в России полностью вылечились от коронавируса 17 368 человек, а за весь период пандемии – 6 635 485.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 28.09.21

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